كشف الدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية، عن مفاجأة بشأن الطبيبة صاحبة المنشور المتعلق بادعاء وجود انتهاكات داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، مؤكدًا أن الفحص أثبت أنها لم تمارس المهنة بشكل فعلي منذ تخرجها وحتى الآن، سواء في قطاع التكليف الحكومي أو القطاع الخاص.

وأوضح عبد الجواد في تصريحات لـ مصراوي، أن علاقة الطبيبة بالمهنة تظل إجرائية فقط، وتوقفت عند مرحلة الحصول على ترخيص مزاولة المهنة وكارنيه النقابة عقب تخرجها وقضاء سنة الامتياز في عام 2020، وعدم تسجيلها في نقابة فرعية يعني أنها لم تمارس المهنة، بينما يبقى اسمها مسجلا في بيانات النقابة العامة.

وأوضح الأمين العام لنقابة أطباء الإسكندرية أن الطبيبة مقيدة في سجلات النقابة العامة للأطباء بصفة ممارس عام منذ مايو 2021، وليس لها قيد في أي نقابة فرعية أخرى.

وأشار عبد الجواد إلى أن الطبيبة من مواليد مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبما أنها غير مقيدة في سجلات نقابة الإسكندرية، فإن النقابة الفرعية لا تملك أي سلطة إدارية لاستدعائها، حيث يقتصر اختصاصها القانوني حصرًا على الأطباء المقيدين بنقابة الإسكندرية الفرعية، مؤكدًا أن سلطة الاستدعاء في هذه الحالة تظل معقودة للنقابة العامة للأطباء كإجراء قد يتم في مرحلة لاحقة.

وشدد الدكتور أحمد عبد الجواد على أن النقابة تتابع باهتمام سير التحقيقات الجارية التي تباشرها الجهات الأصلية حاليًا، مؤكدًا أن أي تحرك نقابي مستقبلي سيبنى على ما ستسفر عنه تلك التحقيقات من نتائج رسمية.

وأكد أن دور النقابة يتركز في هذه المرحلة على تحري الشفافية والصدق الكامل مع الرأي العام، مشددًا على أن النقابة لا تتبنى موقف الدفاع عن أحد ولا تحاول التستر على أي طرف، حيث تظل القاعدة الثابتة هي أن المخطئ يجب أن يحاسب وفقًا للقانون والمعايير المهنية المستقرة.

وفي ذات السياق، أهابت نقابة أطباء الإسكندرية بجميع المواطنين والمرضى سرعة التواصل مع النقابة فور حدوث أية شكوى تتعلق بأي طبيب أو منشأة طبية، من خلال لجنتي آداب المهنة والشكاوى.

وتعمل هذه اللجان تحت إشراف الدكتورة مها غانم وكيل النقابة، والدكتور أحمد صبري الأمين العام المساعد، لضمان الحفاظ على القيم المهنية وترسيخ مبادئ الممارسة الطبية السليمة، رغم تأكيد النقابة عدم تلقيها أي شكاوى رسمية تتعلق بمخالفات مهنية في هذا الصدد حتى الآن.

وحددت النقابة مسارات التواصل لتقديم الشكاوى الرسمية عبر الرقم 01289696632 أو التوجه الشخصي لمقر النقابة بمنطقة سموحة، تحت إشراف الدكتور عبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية والدكتور أحمد عبد الجواد الأمين العام.

ويأتي ذلك على خلفية منشور لطبيبة تضمن روايات حول ممارسات غير إنسانية داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي.

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