أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فرار 3 سجناء من السجن المركزي رقم (4) المخصص للمحكومين بـ"الإعدام"، في واقعة أدت إلى استنفار أمني واسع وبدء حملة بحث شاملة في مختلف أنحاء البلاد.

الهروب وقع فجرًا داخل مجمع السجون



بحسب بيان الداخلية الكويتية، اليوم الإثنين، أن عملية الهروب وقعت عند الساعة 2:45 فجرا داخل مجمع السجون، دون الكشف حتى الآن عن كيفية تنفيذها، فيما باشرت الأجهزة المختصة مراجعة الإجراءات الأمنية داخل الموقع.



بدء خطة ملاحقة واسعة



وفقا للبيان، فقد بدأت الأجهزة الأمنية فورا تنفيذ خطة ملاحقة مُوسعة لضبط الهاربين، مع تكثيف عمليات البحث والتحري في عدد من المناطق.



أسماء الهاربين وتصنيفهم الأمني



كشفت الداخلية الكويتية، عن أسماء المطلوبين وهم حسن سالم عايش الرشيدي (كويتي)، وعلي مناحي مفرح السبيعي (كويتي)، وأحمد محمد قاطع عبيد (من غير محددي الجنسية)، حيث تُشير مصادر وسائل إعلام كويتية إلى أن اثنين منهم محكومان بالإعدام، بينما يقضي الثالث حكما بالسجن المؤبد، ويصنفون ضمن فئة "شديدة الخطورة".

تحرك رسمي ولجنة تحقيق عاجلة



أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادثة، كما تم تكليف القطاعات الأمنية والمباحث الجنائية بتكثيف جهود البحث عن الفارين.

تعميم على المنافذ الحدودية



كما جرى تعميم بيانات الهاربين على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، لمنع مغادرتهم البلاد وضمان سرعة ضبطهم، حسبما ذكر بيان الداخلية الكويتية.

معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يأمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب (3) نزلاء من المؤسسات الاصلاحية#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت pic.twitter.com/pb3RYmxB8g — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 1, 2026

تفاصيل جديدة في واقعة هروب 3 نزلاء من السجن المركزي بالكويت



كشفت وسائل إعلام كويتية رسمية، عن تفاصيل جديدة في واقعة هروب 3 نزلاء محكومين بالإعدام من السجن المركزي رقم (4)، في حادثة أثارت استنفارا أمنيا واسعا داخل البلاد.

طريقة الهروب وفق التحقيقات الأولية

بحسب ما أوردته التقارير الأولية بوسائل الإعلام، فإن النزلاء الثلاثة تمكنوا من كسر جزء من الجدار الداخلي داخل السجن، ثم التسلل عبر فتحة تكييف إلى أحد الأبراج الحراسية، قبل الوصول إلى برج مهجور داخل الموقع.

وتُشير التحقيقات الأولية، بحسب وسائل إعلام كويتية رسمية، إلى أنهم قاموا بكسر باب البرج من الأسفل، ثم صعدوا إلى أعلاه، حيث صنعوا حبلا بدائيا من خراطيم وملابس، وتمكنوا من النزول عبره إلى خارج أسوار السجن.

تفاصيل ما بعد الخروج من السجن



وفق المصادر ذاتها، فإن أحد الهاربين توجه بعد خروجه إلى منزله في منطقة جابر الأحمد، حيث قام بتغيير ملابسه، ثم استولى على مركبة من نوع "وانيت" حمراء اللون، ولاذ بالفرار.



بلاغ أسرة أحد النزلاء وكشف الواقعة



أفادت تقارير وسائل الإعلام في الكويت، بأن والدته لاحظت اختفاءه، فتوجهت إلى مخفر جابر الأحمد وقدّمت بلاغا يُفيد بهروب ابنها وسرقة المركبة، ما ساهم في كشف تفاصيل الواقعة وبدء تتبع مسار الهاربين.

تحقيقات وإجراءات أمنية مستمرة



وفي السياق ذاته، تواصل الجهات الأمنية المختصة في الكويت، تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادثة وكيفية تنفيذ عملية الهروب، وسط حالة استنفار ومتابعة مُوسعة لتعقب النزلاء الثلاثة وإعادتهم إلى الجهات المختصة.