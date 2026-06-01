حال مهاجمة بيروت.. إيران تحذر سكان شمال إسرائيل من "رد انتقامي"

حذّر المقر المركزي لـ"خاتم الأنبياء" التابع للجيش الإيراني، يوم الإثنين، سكان شمال إسرائيل والمستوطنات العسكرية، من ضرورة مغادرة المنطقة في حال نفذت إسرائيل تهديدها بشن هجوم على بيروت وضاحيتها الجنوبية.

وجاء في بيان المقر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدّد بقصف منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والعاصمة اللبنانية، وأصدر أوامر إخلاء للسكان.

وقال البيان: "في ضوء الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، نحذر سكان المناطق الشمالية في الأراضي المحتلة والمستوطنات العسكرية بأنه في حال تنفيذ هذا التهديد، يجب عليهم مغادرة المنطقة إذا لم يرغبوا في التعرض للأذى".

وكان نتنياهو قد زعم في وقت سابق يوم الاثنين: "لن يكون هناك وضع يهاجم فيه حزب الله مدننا ومواطنينا بينما تبقى البنية التحتية في الضاحية خارج نطاق الاستهداف".

وأضاف في بيان: "نواصل توسيع نشاطنا العملياتي على الأرض في جنوب لبنان ونقوم بتصفية معاقل حزب الله".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في منشور على منصة "إكس" إن:

"وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يُعد دون أي لبس وقفًا شاملًا على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".

وأضاف: "أي انتهاك لهذا الاتفاق في جبهة واحدة يُعد انتهاكًا له على جميع الجبهات، والولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية تبعات أي خرق للهدنة".

في المقابل، أكدت مصادر أمريكية، من بينهم الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه دي فانس، أن لبنان لم يكن مشمولًا أصلًا في اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.