في 1 يونيو 1926، ولدت النجمة العالمية مارلين مونرو، باسم نورما جين بيكر، بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

مارلين مونرو تعتبر أيقونة الجمال والإغراء في السينما العالمية، وهي من أكثر النجمات إثارة للجدل في حياتها وبعد مماتها.

أبرز أعمال مارلين مونرو

النجمة مارلين مونرو قدمت عددا من الأفلام التي حققت نجاحا وقتها منها "الرجال يفضلون الشقراوات"، "البعض يفضلونها ساخنة"، "نهر بلا عودة".

أعمال عن سيرة مارلين مونرو

وقامت السينما الأمريكية بعمل عدة أعمال تناولت سيرة مارلين مونرو منها blonde، وmy week with marliyn، وsay goodbye to the president

وفاة مارلين مونرو

النجمة الشقراء، عاشت حياة صاخبة، ونسجت طريقة موتها الغامضة قصصا عنها، فمن بين القصص أنها قتلت بتعليمات من الرئيس جون كينيدي التي ربطتها علاقة عاطفية به، وهناك مصادر تقول أنها انتحرت بجرعة منوم زائدة.

