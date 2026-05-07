تفاصيل الاجتماع الفني لنهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

كتب : نهي خورشيد

07:20 م 07/05/2026

الزمالك

يستضيف مقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك ونظيره اتحاد العاصمة، ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


موعد الاجتماع الفني للزمالك واتحاد العاصمة


ومن المقرر أن يقام الاجتماع غداً الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويتناول الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وفي مقدمتها الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين، إلى جانب تحديد مواعيد التحرك إلى ملعب اللقاء ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمواجهة المرتقبة.


ويمثل الزمالك في الاجتماع كل من محمد حسن "تيتو" المدير الإداري للفريق وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بالإضافة إلى محمد حسني مسؤول المهمات.


موعد مواجهتي نهائي كأس الكونفدرالية


ويخوض الزمالك المباراة أمام اتحاد العاصمة مساء السبت المقبل، إذ تنطلق المواجهة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب ملعب 5 يوليو في ذهاب نهائي البطولة القارية.


في المقابل، تقام مباراة الإياب يوم 16 مايو الجاري في تمام التاسعة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
