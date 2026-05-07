مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الأهلي

0 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

حرس الحدود

1 2
20:00

زد

الدوري الأوروبي

فرايبورج

2 0
22:00

سبورتينج براجا

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

2 0
22:00

نوتينجهام فورست

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

2 1
22:00

شاختار دونيتسك

دوري المؤتمر الأوروبي

ستراسبورج

0 1
22:00

رايو فاييكانو

شاهد مباريات كأس العالم 2026 وتقاضى 50 ألف دولار من قناة فوكس.. ما القصة؟

كتب : وائل توفيق

11:02 م 07/05/2026 تعديل في 11:09 م
أعلنت شبكة فوكس سبورتس وظيفة لجماهير كرة القدم في بطولة كأس العالم 2026 المقبلة.

الوظيفة تتطلب مشاهدة المباريات وإنتاج محتوى عن كأس العالم مقابل الحصول على أجر.

وظيفة لمشجعي كأس العالم2026 في قناة فوكس

القناة أعلنت عن ذلك بالتعاون مع موقع التوظيف indeed وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من المشجعين لتعزيز التفاعل الرقمي حول البطولة الكبرى، كأس العالم.

صرح روبرت جوتليب، رئيس قسم التسويق في فوكس سبورتس لصحيفة "ذا أثليتك" الشهيرة، بأنهم يرغبون في أن تكون التجربة ممتعة، خاصة أن المونديال بطولة وحدث واسع الانتشار.

ووفقا لإعلان القناة سيتقاضى الشخص المرشح للوظيفة راتبا قدره 50 ألف دولار، وسيُكلف بمشاهدة جميع مباريات كأس العالم من 104 مكان مخصص في ميدان تايمز سكوير على مدار 39 يومًا، بالإضافة إلى إنشاء محتوى تفاعلي ينشر على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشبكة "فوكس".

وستكشف القناة عن بقية الأدوار المطلوبة من المشجع المختار للوظيفة في الجولة النهائية من المقابلات، وقال "جوتليب" في تصريحاته، سنجري مقابلات عمل، لنختار الشخص الذي نعتقد إنه سيؤدي العمل على أكمل وجه.

ولم تعلن منصة Indeed عن عدد المتقدمين للوظيفة حتى الآن، لكنها أكدت أن المرشحين بدأوا نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو أحد الشروط المطلوبة للمتقدمين.

وسيتم قبول الطلبات على المنصة حتى يوم 17 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم في يوم 6 يونيو 2026 خلال بث مباشر لقناة فوكس أثناء مباراة بوسطن ريد سوكس ونيويورك يانكيز.

موعد إنطلاق مباريات كأس العالم

وستنطلق مباريات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل.

كارثة داخل شقة بالخصوص.. الكلور يتحول إلى غاز سام ويصيب أسرة بالاختناق
لأول مرة في التاريخ.. حدث استثنائي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري
كيف يفكر ريال مدريد لمعاقبة ثنائي الفريق قبل الكلاسيكو؟
صور وفيديو.. السيسي يتفقد القوات المصرية في الإمارات خلال زيارة أخوية
تحرك جديد لإنهاء ملف الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات - تفاصيل
القومي للاتصالات: زيادة الأسعار حتى 15% مع إلزام الشركات بتخفيضات
​عزل 40 راكباً في جزيرة مهجورة بعد وفاة 3 بـفيروس"هانتا" القاتل.. وتحقيقات موسعة لكشف المصدر