كشفت مصادر برلمانية ومسؤول بوزارة الصحة، تفاصيل الأزمة التي شهدها ديوان عام الوزارة خلال اجتماع وزير الصحة د. خالد عبدالغفار بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر برلمانية لمصراوي، إن الاجتماع الأسبوعي لوزير الصحة مع أعضاء مجلس الشيوخ، شهد خلافات واسعة بين الوزير والنواب، مما دفع الوزير لمغادرة قاعة الاجتماعات.

وذكرت المصادر أن الأزمة بدأت عندما اعترض النائبين طارق عبدالعزيز وأحمد الهواري، علي طريقة تعامل الوزير مع النواب، الأمر الذي دفع الوزير لمغادرة القاعة، قائلًا: "أنا غلطان إني قابلتكم".

وأكدت المصادر أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ رفضوا طريقة تعامل الوزير مع ممثلي السلطة التشريعية، مطالبين بضرورة أن تقوم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على التعاون المشترك من أجل خدمة المواطنين.

مصدر بالصحة يرد على أزمة "نواب الشيوخ"

في المقابل، مصدر مسؤول بوزارة الصحة، لمصراوي، إن "مغادرة الوزير للاجتماع لم يكن نتيجة توتر، وإنما بهدف استكماله في قاعة أكبر" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "عدد النواب الحاضرين للاجتماع كان كبيرًا مقارنة بسعة القاعة المخصصة، ما أدى إلى صعوبة استيعاب جميع المشاركين بشكل مناسب".

ومضى قائلًا: "الوزير فضل مغادرة القاعة بشكل مؤقت، للعمل على نقل الاجتماع إلى قاعة أخرى أكثر اتساعًا، تتيح استكمال المناقشات بشكل منظم يضمن مشاركة جميع النواب".

وأوضح المصدر أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة عدد من الملفات الصحية المهمة المتعلقة بخدمات المواطنين في مختلف الدوائر، مؤكدًا "حرص الوزارة على استمرار التنسيق مع البرلمان" وفق قوله.