إعلان

مدبولي: تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم الاقتصاد

كتب : أحمد العش

06:20 م 06/05/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي يستهدف زيادة كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص.

تعاون مصري لبناني في قطاع البترول

كشف رئيس الوزراء أن الدولة اللبنانية استعانت بمصر في قطاع البترول لإعادة تأهيل القطاع في بيروت، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة الإقليمية في الخبرات المصرية بمجال الطاقة والبنية التحتية.

وأكد أن مصر تمتلك خبرات تراكمية تؤهلها للمساهمة في دعم عدد من الدول الشقيقة في تطوير قطاعاتها الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول.

خطة لتأمين الطاقة والوقود حتى 2027

أشار "مدبولي" إلى أنه تم عقد اجتماع مطول مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بهدف وضع خطة شاملة للفترة 2026 – 2027 لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن الطاقة في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مع ضمان استقرار الإمدادات للقطاعات الحيوية داخل الدولة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء القطاع الخاص قطاع البترول

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا
أخبار مصر

وزير الاتصالات: إتاحة باقة إنترنت أرضي بـ 150 جنيهًا

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
شئون عربية و دولية

ترامب: سيتعين علينا العودة إلى قصف إيران قصفا مدمرا إذا لم ينته الأمر
مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
زووم

مفارقات بجنازة هاني شاكر.. وصية العلم وبث مباشر لأول مرة بعد أحمد زكي
تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما
زووم

تركي آل الشيخ يطرح برومو جديد لفيلم 7Dogs.. ويعلن موعد عرضه في السينما
خالد سليم لـ هاني شاكر بعد توديعه لمثواه الأخير: "ستظل دائما أغانيك وفنك
زووم

خالد سليم لـ هاني شاكر بعد توديعه لمثواه الأخير: "ستظل دائما أغانيك وفنك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
بعد جدل "التبرعات".. دنيا فؤاد تسلم نفسها لأمن الإسماعيلية والنيابة تباشر التحقيق
بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي