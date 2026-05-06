أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم الانتهاء من تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وإعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وأوضح "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي يستهدف زيادة كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق توازن أكبر بين القطاعين العام والخاص.

تعاون مصري لبناني في قطاع البترول

كشف رئيس الوزراء أن الدولة اللبنانية استعانت بمصر في قطاع البترول لإعادة تأهيل القطاع في بيروت، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس الثقة الإقليمية في الخبرات المصرية بمجال الطاقة والبنية التحتية.

وأكد أن مصر تمتلك خبرات تراكمية تؤهلها للمساهمة في دعم عدد من الدول الشقيقة في تطوير قطاعاتها الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة والبترول.

خطة لتأمين الطاقة والوقود حتى 2027

أشار "مدبولي" إلى أنه تم عقد اجتماع مطول مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية، بهدف وضع خطة شاملة للفترة 2026 – 2027 لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة والوقود.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن الطاقة في ظل التحديات العالمية وتقلبات الأسواق، مع ضمان استقرار الإمدادات للقطاعات الحيوية داخل الدولة.

اقرأ أيضًا:

مدبولي يتابع مستجدات القيد المؤقت للشركات الحكومية في البورصة

توجيهات رئاسية بتطوير منظومة الدعم وضمان وصوله للمستحقين