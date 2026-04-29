“التواصل مع صنداونز أولًا”.. وكيل موكوينا يحسم موقف مفاوضات الأهلي

حسم جلين بينكين الجدل المثار حول ارتباط موكله تيبوهو موكوينا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأوضح وكيل اللاعب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن اسم موكوينا يتردد في كل فترة انتقالات بالارتباط بالأهلي، لكن اللاعب يرتبط بعقد مع ماميلودي صنداونز يمتد حتى عام 2029.

لابد من تواصل الأهلي مع صندوانز

وأشار إلى أن أي تحرك رسمي من جانب الأهلي يتطلب أولًا التواصل مع إدارة صنداونز، نظرًا للوضع التعاقدي الحالي، قائلًا إن “الخطوة الأولى يجب أن تكون عبر النادي، وليس مع اللاعب بشكل مباشر”.

وفي سياق متصل، أكد بينكين أن تركيز موكوينا في الوقت الحالي ينصب على المنافسات الجارية، حيث يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف مستقبل اللاعب سيتم مناقشته لاحقًا، بعد نهاية الموسم، مشددًا على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة في ذلك التوقيت.