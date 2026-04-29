الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

أرسنال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

أهلي جدة

“التواصل مع صنداونز أولًا”.. وكيل موكوينا يحسم موقف مفاوضات الأهلي

كتب : محمد خيري

01:45 م 29/04/2026

موكوينا

حسم جلين بينكين الجدل المثار حول ارتباط موكله تيبوهو موكوينا بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن.

وأوضح وكيل اللاعب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جنوب أفريقية، أن اسم موكوينا يتردد في كل فترة انتقالات بالارتباط بالأهلي، لكن اللاعب يرتبط بعقد مع ماميلودي صنداونز يمتد حتى عام 2029.

لابد من تواصل الأهلي مع صندوانز

وأشار إلى أن أي تحرك رسمي من جانب الأهلي يتطلب أولًا التواصل مع إدارة صنداونز، نظرًا للوضع التعاقدي الحالي، قائلًا إن “الخطوة الأولى يجب أن تكون عبر النادي، وليس مع اللاعب بشكل مباشر”.

وفي سياق متصل، أكد بينكين أن تركيز موكوينا في الوقت الحالي ينصب على المنافسات الجارية، حيث يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف مستقبل اللاعب سيتم مناقشته لاحقًا، بعد نهاية الموسم، مشددًا على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة في ذلك التوقيت.

الأهلي موكوينا صنداونز الدوري المصري

لماذا يرجح الخبراء تثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم؟
لو عندك "إسكوتر".. المنوفية تطلق منظومة الـ "باركود" لتنظيم الحركة في الشوارع
محامي مزارع الزنكلون: سرقوا القمح باستخدام الكمبون.. والمحصول لسه مارجعش
لماذا انسحبت الإمارات من "أوبك" و"أوبك+" الآن؟ وزير الطاقة يوضح
5 حالات لرفع عداد الكهرباء.. اعرف موقفك الآن
بينهم 17 طالبًا.. تفاصيل إصابة 20 شخصًا في حادث تصادم بين أتوبيس مدرسة ونقل بكرداسة
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
الدولار يقفز إلى 53 جنيها
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"