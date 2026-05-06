كتب - رمضان يونس :

قررت الدائرة "7" مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد العزيز أبو زيد، بإجماع الآراء بإحالة أوراق "مزارع أبو غالب" للمفتي، على خلفية اتهامه بخطف وقتل سائق رميًا بالرصاص، اعتقادًا منه بوجود علاقة آثمة بين السائق وزوجته في منشأة القناطر. لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام.

وحددت المحكمة جلسة 6 أغسطس المقبل لورود رأي المفتي والنطق بالحكم في الدعوى.

ترأس هيئة الدائرة المستشار جمال عبد العزيز ابو زيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم وصلاح الدين محمد زايد وأسامة الأمير تادرس وسكرتارية إسلام أيمن ومحمد السيد.

رصاصتين انتقام تقود إلى الإعدام

وأدانت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، المزارع بالإعدام شنقًا بعدما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى، فيما برأت المحكمة المتهم الثاني ـ سوداني الجنسية ـ عما نسب إليه من اتهام.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم "عبد الكريم.ف" وآخر سوداني الجنسية قاما بقتل المجني عليه "ق.ف" عمدًا مع سبق الإصرار. حيث أعد المتهم سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) و استدرج المجني عليه إلى موقع الجريمة، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته، وذلك بدافع الانتقام من السائق لاعتقاده بوجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته.

خطف وقتل في المزرعة

وذكرت النيابة العامة وفق أوراق الدعوى، أن المتهم خطف المجني عليه بالتحايل، حيث أوهمه بالعمل كحارس لإحدى أراضيه، واستدرجه إلى مكان بعيد عن الأنظار لتنفيذ جريمته لتنفيذ مخططه الإجرامي.



وأشارت النيابة العامة في تحقيقات القضية إلى أن المتهم الثاني، السوداني الجنسية، لم يكن على علم بنية المتهم الأول في الخطف والقتل.

