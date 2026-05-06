قرر معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الاكتفاء بخوض مران خفيف داخل صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في الجزائر، وذلك ضمن التحضيرات لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قرار فني في الزمالك لتجنب الإجهاد



وجاء قرار الجهاز الفني بهدف تفادي تعرض اللاعبين للإجهاد، خاصة بعد خوض الفريق مواجهة قوية أمام سموحة في الدوري المصري أعقبها مباشرة السفر إلى الجزائر في نفس اليوم.



ومن المقررأن يخوض الزمالك مرانه بالجيم وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى الجزائر عصر اليوم بعد رحلة استغرقت نحو أربع ساعات، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على ملعب ملعب 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي البطولة القارية.

قائمة الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة



وكان الجهاز الفني أعلن قائمة الفارس الأبيض التي ستخوض اللقاء، والتي جاءت على النحو التالي:



في حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – أحمد فتوح – محمود حمدي “الونش” – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – محمد إبراهيم – عمر جابر.

في خط الوسط: محمد شحاتة – أحمد ربيع – محمود جهاد – أحمد عبد الرحيم “إيشو” – محمد السيد – يوسف وائل “فرنسي” – عبد الله السعيد – آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

في خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – سيف الجزيري.

إقرأ أيضاً:

إنجاز مع بايرن وتهديد بالسلاح.. من هو مارك فان بوميل المرشح لتدريب الأهلي؟





رضا عبد العال: معتمد جمال أفسد ما بناه.. وأتمنى تتويجه بالدوري ثم رحيله (خاص)



