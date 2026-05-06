دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري السعودي

أهلي جدة

21:00

الفتح

الدوري الإماراتي

الشــارقة

19:45

العين

القضاء المكسيكي يلزم فيفا بدفع 62 مليون دولار قبل مونديال 2026.. ما السبب؟

كتب : وكالات

08:24 ص 06/05/2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

ألزمت جهات قضائية مدنية في المكسيك الاتحاد الدولي لكرة القدم بدفع تعويض يقدر بنحو 62 مليون دولار على خلفية نزاع يتعلق بحقوق ملاك المقصورات في ملعب أزتيكا قبل انطلاق مونديال 2026.

تعود جذور القضية إلى عقود طويلة الأمد، تصل في بعض الحالات إلى 99 عاما، تمنح أصحاب المقصورات حقوق استخدام واضحة.

غير أن الفيفا سعى للحصول على سيطرة كاملة على الملعب خلال فترة البطولة، بما يتماشى مع متطلبات التنظيم والرعايات التجارية، وهو ما اعتبره المالكون انتهاكا لحقوقهم.

واستندت المحكمة إلى مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تظل ملزمة ولا يمكن تعطيلها دون تعويض عادل.

وشددت على الحماية الدستورية لحق الملكية، معتبرة أن أي تدخل في هذه الحقوق يستوجب مقابلا قانونيا مناسبا.

بموجب الحكم، سيحصل فيفا على حق الإدارة الحصرية للملعب خلال البطولة، لكنه سيكون ملزما بدفع التعويض لأصحاب المقصورات، في حل يعكس توازنا بين متطلبات تنظيم حدث عالمي ضخم، وحماية الحقوق الفردية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة لأنها حسمت أمام القضاء المدني، وليس عبر محكمة التحكيم الرياضي، ما يؤكد أن النزاعات ذات الطابع التعاقدي والملكي تبقى خاضعة للقوانين الوطنية، حتى في ظل نفوذ الهيئات الرياضية الدولية، بحسب روسيا اليوم.

القضاء المكسيكي مونديال 2026 فيفا

