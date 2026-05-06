

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأربعاء كثافات مرورية متوسطة وتباطؤا ملحوظا بعدد من الطرق الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومقار دراستهم خلال ساعات الذروة الصباحية، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير.

الطريق الدائري و26 يوليو يسجلان تباطؤا ملحوظا

سجل الطريق الدائري تباطؤا ملحوظا خاصة في الاتجاه القادم من المنيب نحو القاهرة الجديدة، مع كثافات متحركة للقادمين من المعادي والقاهرة الجديدة باتجاه المنيب. كما ظهر تباطؤ مروري بمحور 26 يوليو للقادمين من ميدان لبنان في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة.

كثافات متوسطة تضغط شوارع القاهرة الرئيسية

ظهرت كثافات متوسطة بعدد من شوارع القاهرة، شملت صلاح سالم ومحور رمسيس والعباسية، مع تباطؤ نسبي أعلى كوبري أكتوبر وشارع رمسيس ومداخل وسط البلد. وانتظمت الحركة نسبيا بميدان التحرير وكورنيش النيل ونفق الأزهر، وسط متابعة مستمرة عبر غرف العمليات وكاميرات المراقبة.

تباطؤ ملحوظ يسيطر على شوارع الجيزة الحيوية

شهدت شوارع الجيزة كثافات متوسطة بشارع فيصل في الاتجاه المؤدي إلى المريوطية، مع تباطؤ أعلى كوبري عباس وكوبري الدقي في اتجاه الجيزة. كما سجل شارع الهرم تباطؤا ملحوظا بسبب استمرار الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مترو الأنفاق، خاصة بمناطق المريوطية والمساحة والعريش والطالبية.

دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وسيارات الإغاثة والخدمات المرورية على مختلف المحاور الرئيسية، مع تكثيف التواجد الميداني لمتابعة حركة السير والتعامل السريع مع الأعطال والحوادث الطارئة، إلى جانب توجيه السائقين إلى المحاور البديلة لتخفيف الضغط المروري.



اقرأ أيضًا

عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة





حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي





من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟



