الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

"بمؤتمر فيفا".. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة مسؤول اسرائيلي (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

12:37 ص 01/05/2026

رئيس الاتحاد الفلسطيني

شهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المقام في كندا، موقفًا لافتًا أثار جدلًا واسعًا بين الحضور.

وخلال فعاليات المؤتمر، وجّه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو دعوة مباشرة إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونظيره من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، من أجل مصافحة بعضهما البعض أمام الحضور في إطار دعم رسائل السلام والوحدة.

إلا أن رئيس الاتحاد الفلسطيني رفض الاستجابة لهذه الدعوة، ولم يقم بمصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل أن يغادر المنصة بشكل مفاجئ وسط حالة من الترقب داخل القاعة.

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل أروقة المؤتمر، في ظل حساسية المشهد الذي جمع الطرفين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الفيفا بشأن ما حدث، بينما أكد إنفانتينو خلال كلمته على أهمية دور كرة القدم في بناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والوحدة.

كيف تتحايل إدارة ترامب على القانون الأمريكي لتمديد حرب إيران؟
هل تعديلات قانون الأحوال الشخصية مطابقة للشريعة الإسلامية؟ وكيل تشريعية
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
هل كوب الليمون بالنعناع هو سر الانتعاش في الحر؟ 5 فوائد مذهلة
رحلة البحث عن "أحلى صوت" مستمرة وصراع المدربين يبلغ ذروته في "The Voice
