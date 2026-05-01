شهد مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، المقام في كندا، موقفًا لافتًا أثار جدلًا واسعًا بين الحضور.

وخلال فعاليات المؤتمر، وجّه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو دعوة مباشرة إلى رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ونظيره من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، من أجل مصافحة بعضهما البعض أمام الحضور في إطار دعم رسائل السلام والوحدة.

إلا أن رئيس الاتحاد الفلسطيني رفض الاستجابة لهذه الدعوة، ولم يقم بمصافحة نظيره الإسرائيلي، قبل أن يغادر المنصة بشكل مفاجئ وسط حالة من الترقب داخل القاعة.

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا داخل أروقة المؤتمر، في ظل حساسية المشهد الذي جمع الطرفين تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي فوري من الفيفا بشأن ما حدث، بينما أكد إنفانتينو خلال كلمته على أهمية دور كرة القدم في بناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز قيم التسامح والوحدة.

Gianni Infantino invited the delegates from Israel and Palestine to take a photo together.



Don't think it went the way the FIFA President hoped… — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) April 30, 2026

اقرأ أيضًا:

"طبيب عظام".. من هو الألماني ماتياس يولنبيك حكم قمة الأهلي والزمالك؟



برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا



