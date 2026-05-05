سقط فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في فخ التعادل أمام إيفرتون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بنتيجة 3-3، بعدما كان السيتي متأخرًا بثلاثية، ليعود بـ ريمونتادا مثيرة ويخطف التعادل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

وتقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 43 من عمر المباراة عن طريق جيريمي دوكو، ثم استقبل السيتي 3 أهداف متتالية عن طريق كلاً من: ثيرنو باري في الدقيقة 68، وجاك أوبراين في الدقيقة 73 وثيرنو باري مجددا في الدقيقة 81.

وقلص ايرلينج هالاند الفارق لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل دوكو هدف التعادل في الدقيقة 90+7.

وتأتي نتيجة تعادل مانشستر سيتي، في صالح آرسنال متصدر الدوري، حيث سيتفوق بنقطتين حال فوز كلا الفريقان في جميع مبارياتهم المتبقية، ليكون الجانرز هو الأقرب للتويج بلقب الدوري.

اقرأ أيضًا:

أحمد فتوح آخرهم.. أحكام قضائية لاحقت نجوم كرة القدم



"فأل خير".. أرقام الزمالك تحت صافرة الحكم محمد الغازي



