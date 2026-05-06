يبحث عدد كبير من المواطنين عن آلية تحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة مصر الرقمية خلال عام 2026، في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت الوزارة أن تحديث البيانات يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، فضلًا عن إتاحة الفرصة لإدراج مستحقين جدد ضمن المنظومة، حيث يمكن لأرباب الأسر ملء استمارة التحديث.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم عبر الدخول إلى منصة “مصر الرقمية”، ثم اختيار “الخدمات”، يليها “التموين”، ثم الضغط على خدمة “استمارة تحديث بيانات المواطن”، وقراءة الشروط والموافقة عليها قبل بدء التسجيل.

وشددت الوزارة على ضرورة مطابقة البيانات المُدخلة مع ما هو مدوّن في بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بالدقة الكاملة، حيث سيتم رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو ناقصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التلاعب أو انتحال الهوية.

الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين

تشمل المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومي للوالدين، وإيصال كهرباء، ووثيقة الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم، إلى جانب بيانات المؤهل الدراسي والمركبات، ورقم كارت الخدمات المتكاملة في حالة وجود فرد من ذوي الإعاقة.

أسباب إيقاف بطاقة التموين

حددت الوزارة عددًا من الأسباب التي قد تؤدي إلى إيقاف البطاقة، من بينها عدم حذف المتوفين، أو إدراج أفراد غير تابعين للأسرة، أو سفر أحد الأفراد لفترة طويلة دون إخطار، أو عدم استخدام البطاقة لمدة تزيد على 6 أشهر.

أسباب وقف صرف الدعم

كما تشمل أسباب وقف الدعم امتلاك مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة، أو امتلاك سيارة فارهة، أو شغل وظيفة حكومية براتب يتجاوز 10 آلاف جنيه شهريًا.

شروط تحديث البيانات

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بعدة شروط، أبرزها مطابقة البيانات مع المستندات الرسمية، وإدخال معلومات صحيحة ودقيقة، واستكمال جميع البيانات المطلوبة، مع رفض أي طلب غير مستوفٍ للشروط.

وفي حال وجود استفسارات، يمكن التواصل مع مركز خدمة المواطنين عبر الرقم 15999 للحصول على الدعم والمساعدة في استكمال إجراءات التحديث.