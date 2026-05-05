أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

كتب : وكالات

11:39 م 05/05/2026

ماركو روبيو

أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو انتهاء عملية الغضب الملحمي التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، في 28 فبراير الماضي، بمشاركة إسرائيل ضد إيران.

وقال روبيو في مؤتمر بالبيت الأبيض، بأن عملية الغضب الملحمي انتهت، مؤكدًا أن الولايات المتحدة منخرطة الآن في عملية "دفاعية" لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف روبيو: "أن إيران إذا شكلت تهديداً على قواتنا، فسوف نسقط الطائرات المسيرة، وسنسقط الصواريخ. لكن الأمر دفاعي بطبيعته".

وأكد روبيو، أن القوات الأمريكية لن تطلق نار إلا إذا تعرضت لهجوم، قائلا:"نحن لن نهاجمهم.ولكن إذا تعرضنا للهجوم سنرد".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن مشروع الحرية الأمريكية عملية دفاعية، مضيفا: "هذه ليست عملية هجومية، بل عملية دفاعية".

