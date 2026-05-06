إعلان

خصم لا يتجاوز 5 أيام شهريًا.. كيف نظم قانون العمل الجديد الجزاءات؟

كتب : محمد أبو بكر

09:00 ص 06/05/2026

قانون العمل الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عزز قانون العمل الجديد العدالة والانضباط في بيئة العمل بالقطاعين العام والخاص، من خلال تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتوسيع آليات فض المنازعات والتفاوض الودي، بما يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال.

ونصت المادة 140 من القانون على عدم جواز توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، مع حظر الجمع بين الخصم من الأجر وأي جزاء مالي آخر إذا تجاوز إجمالي الخصم أجر خمسة أيام في الشهر، بما يضمن عدم المغالاة في العقوبات المالية.

كما أكدت المادة 141 ضرورة إخطار العامل كتابيًا بالمخالفة المنسوبة إليه قبل توقيع الجزاء، مع منحه حق الدفاع عن نفسه والاستماع لأقواله، وإجراء تحقيق رسمي يُثبت في محضر يُدرج بملف خدمته، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام من اكتشاف المخالفة، وألا يتجاوز ثلاثة أشهر، مع إمكانية مد هذه المدة حال ظهور مستندات جديدة.

وأجاز القانون إجراء تحقيق شفهي في المخالفات البسيطة التي يُعاقب عليها بالإنذار أو الخصم بما لا يزيد على يوم واحد، بشرط إثبات ذلك في قرار الجزاء، كما أتاح للمنظمة النقابية انتداب ممثل لحضور التحقيق، دعمًا لمبادئ الشفافية والعدالة.

وشدد القانون على أن تكون قرارات الجزاء مفسرة ومسببة، بما يعزز بيئة عمل متوازنة تحترم حقوق العامل وتدعم الالتزام داخل المؤسسات، في إطار تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل وزارة العمل حقوق العامل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
رياضة محلية

أول تعليق لمعتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الأربعاء

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من الشبورة
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من الشبورة
بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ
شئون عربية و دولية

بعد رسالة واشنطن.. إسرائيل تعلن تمديد حالة الطوارئ

القضاء المكسيكي يلزم فيفا بدفع 62 مليون دولار قبل مونديال 2026.. ما السبب؟
رياضة عربية وعالمية

القضاء المكسيكي يلزم فيفا بدفع 62 مليون دولار قبل مونديال 2026.. ما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟