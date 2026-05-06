سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في بداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

08:54 ص 06/05/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية الأربعاء 6-5-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4586 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5897 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6880 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7862 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب


وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78620 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 244508 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 393100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا


وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93% إلى نحو 4644 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

