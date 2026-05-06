إعلان

الداخلية تواصل "كلنا واحد" وتطرح تخفيضات تصل إلى 40% بالمحافظات

كتب : علاء عمران

09:02 ص 06/05/2026

مبادرة كلنا واحد تطرح تخفيضات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات.


توفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة


استهدفت المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بجودة مناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن عبر منافذ البيع والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.


توسيع نطاق التوزيع بالمحافظات


تم التنسيق مع كيانات صناعية وتجارية وسلاسل تجارية كبرى، إلى جانب محال الخضروات والفاكهة، لتوسيع نطاق التغطية، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.


آلاف المنافذ لدعم المواطنين


شملت المبادرة نحو 2642 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منفذًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير السلع الأساسية بشكل منتظم.


قوافل أمان والمنافذ المتحركة


واصلت الوزارة الدفع بـ 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل سيارات منظومة “أمان”، لتعزيز توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، مع إتاحة مواقع المنافذ عبر الموقع الرسمي للوزارة.


دعم اجتماعي وخدمي للمواطنين


جاء استمرار المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز دورها المجتمعي والإنساني إلى جانب مهامها الأمنية.


اقرأ أيضًا
عايز يتجوزها.. الداخلية تكشف حقيقة مطاردة أجنبي لسيدة وترويعها في القاهرة

حاولت إنقاذ أمها فذُبحت بسكين عمها.. إحالة قاتل الطفلة "آيسل" للمفتي

من علاقة سرية إلى دماء على السرير.. كيف خططت إيمان لقتل زوجها بمساعدة طليقها؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبادرة كلنا واحد تخفيضات وزارة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
رياضة محلية

الصفقات والخطيب ورحيله.. أول تعليق من توروب بعد فوز الأهلي على إنبي
البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
النقل تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. 3 أيام مجانًا للمواطنين
أخبار مصر

النقل تبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.. 3 أيام مجانًا للمواطنين
أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران
أخبار مصر

أمريكا تعلن انتهاء عملية الغضب الملحمي ضد إيران

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد: أمن الإمارات جزء من أمننا القومي
شئون عربية و دولية

مصر تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد: أمن الإمارات جزء من أمننا القومي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت
اضغط للتفاصيل ماذا نعرف عن نظام إيران الجديد لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز؟
ما بين حقوق الرجل و"الأمهات المعيلات".. كيف يرى المتضررون تعديلات قانون الأسرة؟