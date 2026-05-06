

واصلت وزارة الداخلية تنفيذ فعاليات المرحلة الثامنة والعشرين من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع المحافظات.



توفير احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة



استهدفت المبادرة توفير احتياجات الأسرة المصرية من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بجودة مناسبة، وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، من خلال التنسيق بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن عبر منافذ البيع والسرادقات المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.



توسيع نطاق التوزيع بالمحافظات



تم التنسيق مع كيانات صناعية وتجارية وسلاسل تجارية كبرى، إلى جانب محال الخضروات والفاكهة، لتوسيع نطاق التغطية، بما يضمن توفير السلع بأسعار مناسبة ووصولها إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف المحافظات.



آلاف المنافذ لدعم المواطنين



شملت المبادرة نحو 2642 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية، و160 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، بالإضافة إلى 107 قوافل متحركة، بإجمالي 2909 منفذًا تغطي مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير السلع الأساسية بشكل منتظم.



قوافل أمان والمنافذ المتحركة



واصلت الوزارة الدفع بـ 1350 منفذًا ثابتًا ومتحركًا في الميادين والشوارع الرئيسية، إلى جانب قوافل سيارات منظومة “أمان”، لتعزيز توافر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، مع إتاحة مواقع المنافذ عبر الموقع الرسمي للوزارة.



دعم اجتماعي وخدمي للمواطنين



جاء استمرار المبادرة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز دورها المجتمعي والإنساني إلى جانب مهامها الأمنية.



