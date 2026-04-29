طلب مثير للجدل.. سر رفض توفير موكب "الرؤساء" لرئيس الفيفا

أثار جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجدل خلال الساعات الماضية، بعد طلبه بتوفير حراسة أمنية من المستوى الرابع لحضور المؤتمر السنوي للهيئة الحاكمة في فانكوفر، أمس الثلاثاء.

رئيس فيفا يطلب موكب أمني

وفقا لشبكة "ذا أثليتيك"، رفضت شرطة فانكوفر طلباً بمنح جياني إنفانتينو، موكباً يليق بموكب البابا أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

عادة ما يتوقع البابا أو دونالد ترامب، استقبال موكب سيارات من المستوى الرابع خلال زيارتهم لكندا، وذلك بإغلاق الطريق أمام مستخدميه الآخرين حتى يتمكن الموكب من المرور عبر الإشارات الحمراء.

وقال دون تشابمان، نائب رئيس شرطة فانكوفر، في بيان لصحيفة " ذا أثليتيك": "إن المواكب الرسمية التي يتم فيها إيقاف حركة المرور مخصصة لرؤساء الدول".

وأضاف: "بما أن اللجنة التنفيذية للفيفا لا تستوفي معايير الشخص المحمي دولياً (IPP) التي تبرر مثل هذه المرافقة (إغلاق الطرق والتقاطعات، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وما إلى ذلك)، فقد تم رفض الطلب."

واختتم: "أجرت شرطة فانكوفر تقييمًا داخليًا خاصًا بها للتهديدات المتعلقة بمؤتمر الفيفا، وصممت خطة أمنية بناءً على تلك النتائج. سيستضيف مؤتمر الفيفا 211 دولة مندوبة في فانكوفر، وقد يشمل ذلك رؤساء دول أو ممثلين دوليين عن الدول الأعضاء".

اقرأ أيضًا:

يرفض المجازفة بنفسه.. خطوة أخيرة في الأهلي تحدد مصير زيزو من القمة

مدحت العدل: الأهلي ليس “مرعبًا”.. والزمالك قد يخسر القمة



