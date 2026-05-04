قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإلحاد لغةً يعني الميل والانحراف، موضحًا أن الانحراف قد يكون إيجابيًا مثل اللحد في القبور، أو سلبيًا بالخروج عن الطريق المستقيم.

وأوضح الهلالي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن القرآن الكريم ذكر لفظ الإلحاد في سورة الحج، حيث ارتبط بالظلم وسوء التعامل في المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن الحديث النبوي اعتبر احتكار الطعام في مكة نوعًا من الإلحاد.

وأشار إلى أن الإلحاد يشمل كل صور الظلم، سواء كان تجاريًا أو سياسيًا تنظيميًا، أو فرديًا، مؤكدًا أن التنظيم الإلحادي يمثل فتنة في المجتمع تمامًا كالتنظيمات الدينية المتطرفة التي تسعى للسيطرة والتشكيك.

وشدد على أن الإلحاد الفردي يظل حرية شخصية، إذ فتح الله باب الاختيار للإنسان، لكن بشرط ألا يتحول إلى فتنة أو أذى للمجتمع.

وأضاف أن بعض صور الإلحاد تتمثل في استغلال النصوص وتحريفها لمصلحة شخصية، معتبرًا أن هذا انحراف عن الشريعة وطعن في الدين، وهو ما يستوجب التصدي له.

وأكد على أن الانحراف الفردي في بعض الشعائر أو الأحكام يظل شأنًا شخصيًا، بينما التنظيمات التي تستغل الدين أو الإلحاد لأهداف سياسية أو اجتماعية يجب مواجهتها باعتبارها مصدر فتنة.