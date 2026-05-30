هل كان محمد صلاح وراء رحيل أرني سلوت عن ليفربول؟

فجر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، مفاجأة بشأن أسباب رحيل الهولندي أرني سلوت عن تدريب ليفربول.

وأعلن ليفربول في بيان رسمي، رحيل الهولندي عن تدريب الفريق، بعد موسمين من توليه المنصب، وخروج الريدز بموسم صفري.

هل تسبب محمد صلاح في رحيل أرني سلوت؟

قال فابريزيو رومانو، في مقطع فيديو عبر قناته على منصة "يوتيوب": "لا تنسوا بوست محمد صلاح قبل أسابيع. ما كتبه كان مؤثر للغاية. ما كتبه صلاح عن أسلوب ليفربول وهوية ليفربول كان قوي للغاية ولا تنسوا بـأن عدد ضخم من لاعبين ليفربول وضعوا لايك ونشروه واتفقوا معه".

وأضاف: "الأكثر إثارة أن عددًا كبيرًا من لاعبي ليفربول تفاعلوا معه بالإعجاب وإعادة النشر، في إشارة واضحة إلى اتفاقهم مع رسالته. كلمات صلاح أحدثت ضجة كبيرة داخل محيط النادي وخارجه".

وكان صلاح وجه رسالة قوية لأرني سلوت، قبل رحيله عن الريدز، فكتب عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "لقد شهدت هذا النادي يتحول من فريق يشكك فيه الجميع إلى فريق يؤمن بنفسه، ومن فريق مؤمن بقدراته إلى بطل. لقد تطلب الأمر عملاً شاقًا، وكنت دائمًا أبذل كل ما في وسعي للمساعدة في الوصول إلى هذه المكانة. ولا شيء يجعلني أكثر فخرًا من ذلك".

وأضاف: "انهيارنا وتعرضنا لهزيمة جديدة هذا الموسم كان أمرًا مؤلمًا للغاية، وليس ما تستحقه جماهيرنا. أريد أن أرى ليفربول يعود ليكون ذلك الفريق الهجومي الصاخب الذي يخشاه المنافسون، وأن يعود أيضًا إلى كونه فريقًا يحصد البطولات. هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، وهذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها إلى الأبد".

واختتم: "هذه الهوية لا يجب أن تكون محل تفاوض، وكل من ينضم إلى هذا النادي عليه أن يتأقلم معها. الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس ما يجب أن يكون عليه ليفربول. جميع الفرق تستطيع الفوز بالمباريات. سيظل ليفربول دائمًا ناديًا يعني الكثير بالنسبة لي ولعائلتي. وأتمنى أن أراه يواصل النجاح حتى بعد رحيلي بوقت طويل".

اقرأ أيضًا:

رسميا.. ليفربول يعلن رحيل أرني سلوت

بشرى سارة للزمالك بشأن أزمة المشاركة في دوري أبطال أفريقيا



