الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

1 2
21:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 2
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

2 0
21:45

بارما

"بعد الهزيمة بثلاثية".. أرني سلوت ينتقد حكم مباراة ليفربول ومان يونايتد بالدوري

كتب : يوسف محمد

10:22 م 03/05/2026
    أرني سلوت مدرب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5) (1)
    ليفربول
    ليفربول وباريس سان جيرمان
    تعليق جمهور ليفربول على تألق محمد صلاح

انتقد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حكم مباراة فريقه اليوم أمام نظيره مان يونايتد في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة اليوم أمام مان يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري.

تصريحات أرني سلوت بعد الهزيمة أمام مان يونايتد

وقال أرني سلوت في تصريحات إعلامية، عقب نهاية المباراة: "أعتقد أن هدف سيسوكو لمسة يد، غيرت من اتجاه الكرة".

وأضاف: "قرار حكم الفار بعدم احتساب خطأ ليس بغريب بالنسبة لي، خاصة وأن القرارات التي كان يتم احتسابها ضدنا طوال الموسم كانت كثيرة".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 8 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 58 نقطة جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة.

دينا تكشف سبب عدم حضورها عزاء سهير زكي وتعتذر لجمهورها
الأرصاد تحذر: طقس متقلب غدًا وأمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
"28 طعنة وسكينة في الجمجمة".. والد "شهد" يروي تفاصيل تعرضها للطعن على يد
عانى منه هاني شاكر.. هل نزيف القولون يؤدي إلى الوفاة؟

