انتقد أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حكم مباراة فريقه اليوم أمام نظيره مان يونايتد في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتلقى فريق ليفربول الهزيمة اليوم أمام مان يونايتد، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري.

تصريحات أرني سلوت بعد الهزيمة أمام مان يونايتد

وقال أرني سلوت في تصريحات إعلامية، عقب نهاية المباراة: "أعتقد أن هدف سيسوكو لمسة يد، غيرت من اتجاه الكرة".

وأضاف: "قرار حكم الفار بعدم احتساب خطأ ليس بغريب بالنسبة لي، خاصة وأن القرارات التي كان يتم احتسابها ضدنا طوال الموسم كانت كثيرة".

موعد مباراة ليفربول المقبلة

ويستعد فريق ليفربول لملاقاة نظيره تشيلسي، يوم السبت المقبل الموافق 8 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 58 نقطة جمعهم من 35 مباراة بالمسابقة.

