أعلن إعلام إيراني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، سماع دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس وتفعيل الدفاعات الجوية لعدة دقائق، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن أول أمس الثلاثاء، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات في المياه الخليجية وتحديدا في المناطق البحرية القريبة من مدينتي "سيريك وجاسك" الواقعتين في الجزء الجنوبي من البلاد.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه تم رصد وسماع دوي انفجارات أخرى وُصفت بـ"المجهولة والغامضة" داخل النطاق الجغرافي لمدينة بندر عباس الساحلية والتي تضم منشآت ومقرات حيوية هامة.