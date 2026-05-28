أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة الدكتور أيمن الشيوي، إطلاق برنامج مسرحي متنوع يضم 11 عرضًا فنيًا، تبدأ فعالياته اعتبارًا من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على عدد من مسارح القاهرة والإسكندرية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة البيت الفني للمسرح لتنشيط الحركة المسرحية خلال موسم العيد، من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تجمع بين أعمال حققت نجاحًا جماهيريًا وحصدت إشادات وجوائز محلية ودولية، إلى جانب عروض جديدة تُقدَّم للمرة الأولى، بما يواكب مختلف الأذواق الفنية ويعزز من حضور المسرح لدى الجمهور.

برنامج البيت الفني للمسرح احتفاءً بعيد الأضحى

يضم البرنامج عددًا من العروض المقدمة بأسعار رمزية، في إطار حرص البيت الفني للمسرح على إتاحة الفنون لمختلف الفئات.

وفيما يلي تفاصيل العروض المسرحية التي تُقدَّم على مسارح القاهرة والإسكندرية خلال عيد الأضحى المبارك:

1- المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي

- يقدّم المسرح القومي عرض "الملك لير" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، اعتبارًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

- العرض من رائعة ويليام شكسبير، وإخراج شادي سرور، وبطولة: يحيى الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، وعادل خلف.

- أسعار التذاكر: 60 – 80 – 110 جنيهات.

2- المسرح الكوميدي

- تُعيد فرقة المسرح الكوميدي تقديم العرض المسرحي "ابن الأصول" على مسرح ميامي بوسط البلد، بدءًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة 8:30 مساءً.

- العرض من تأليف وإخراج مراد منير، وبطولة: ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض.

- أسعار التذاكر: 57 – 82 – 107 جنيهات.

3- مسرح السلام

تستقبل فرقة المسرح الحديث عرضَي "يمين في أول شمال" و"التياترو" على مسرح السلام بشارع قصر العيني.

- يُعرض "يمين في أول شمال" على قاعة يوسف إدريس، اعتبارًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من تأليف محمود جمال حديني، وإخراج عبدالله صابر، وبطولة: إيهاب محفوظ، أمنية حسن، عبدالله صابر، وطارق راغب، وأسعار التذاكر 57 و82 جنيهًا.

- عرض "التياترو" يُقدَّم على المسرح الكبير، بدءًا من ثالث أيام العيد، في تمام الساعة 8:30 مساءً، وهو من تأليف أحمد الملواني، وإخراج أحمد فؤاد،، بطولة: نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، أحمد خشبة، هاجر البديوي، أبانوب لطيف، علاء الحريري، وتامر عبدالمجيد، وأسعار التذاكر، 57، و82، و107 جنيهات.

4- مسرح الطليعة

يقدّم مسرح الطليعة عرضَي "سجن اختياري" و"متولي وشفيقة" على مسرح الطليعة بالعتبة، بدءًا من ثاني أيام العيد.

- يُعرض "سجن اختياري" في تمام الساعة السابعة مساءً على قاعة صلاح عبدالصبور، وهو من تأليف محمود جمال الحديني، وبطولة: إيهاب محفوظ، يوسف المنصوري، أمل عبد المنعم، بولا ماهر، نجاة الإمام، عماد صابر، محمود البيطار، سيف مرعي، حسين عشماوي، أحمد رضا، وإخراج باسم كرم، وسعر التذكرة 32 جنيهًا.

- يُقدَّم عرض "متولي وشفيقة" في تمام الساعة التاسعة مساءً على قاعة زكي طليمات، من تأليف محمد علي إبراهيم، وبطولة: محمد فريد، يسرا المنسي، منه اليمني، دالا حربي، أحمد عودة، تقى طارق، إسلام مصطفى، صلاح السيسي، أحمد راضي، عبد الله شوقي، جوزيف مجدي، وإخراج أمير اليماني، وسعر التذكرة 42 جنيهًا.

5- مسرح الغد

تقدّم فرقة مسرح الغد عرض "أداجيو.. اللحن الأخير" على مسرح الغد، اعتبارًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

العرض من تأليف وإعداد وإخراج السعيد منسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبدالمجيد، وبطولة: رامي الطمباري، هبة عبدالغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جني عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن، وسعر التذكرة 42 جنيهًا.

6- مسرح الإسكندرية

تقدّم فرقة مسرح الإسكندرية العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا" على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بدءًا من ثالث أيام العيد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

العرض من تأليف وليد يوسف، ويشارك في بطولته: حسن عبدالفتاح، رضا إدريس، إيهاب مبروك، محمد فاروق، رضوى حسن، آثار وحيد، وإخراج محمد مرسي، وأسعار التذاكر 37 و57 و107 جنيهات.

7- أوبرا ملك برمسيس

تقدّم فرقة مسرح الشباب عرض "ساعة حظ" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، بدءًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

العرض مأخوذ عن قصة "المخبأ رقم 13" للأديب محمود تيمور، ومن إعداد وأشعار أحمد زيدان، ويشارك في بطولته: ياسر أبو العينين، هالة محمد، عادل الحسيني، محمد مجدي كامبا، علي الباهي، نادين عامر، يسري إبراهيم، ليلى عبدالقادر، محمد عيسى، محمد أسامة الهادي، محمد بغدادي، أحمد جيمي، وإخراج حسام التوني، وأسعار التذاكر 37 و57 جنيهًا.

8- مسرح القاهرة للعرائس

تقدّم فرقة مسرح القاهرة للعرائس عرض "كلمة مرور" على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، اعتبارًا من ثاني أيام العيد، في تمام الساعة 7:30 مساءً.

العرض من تأليف وأشعار محمد محمود محمد زناتي، وبطولة: أداء صوتي لكل من حمزة العيلي، علاء زينهم، سمر علام، محمد أبو داود، نور شادي سرور، أسامة محمد، عز الدين محرم، أشرف عز الدين، سحر منصور، يوسف أشرف، هناء سعيد، وعمرو عبده دياب، وإخراج سحر منصور، وسعر التذكرة 42 جنيهًا.

9- المسرح القومي للأطفال

تقدّم فرقة المسرح القومي للأطفال عرض "لعب ولعب" على خشبة مسرح متروبول بوسط البلد، بدءًا من ثاني أيام العيد، يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءً.

العرض من تأليف وإخراج الدكتور حسام عطا، وبطولة: جيهان قمري، أحمد صادق، منير مكرم، ضياء زكريا، أيمن إسماعيل، شيماء حسن، أكمل المعداوي، كمال ربيع، ياسمين الموجي، رحومة محمد، إسلام ماكي، جورج وصفي، ملك حمدي، أشرف عزب، والطفلين يوسف هارون وتالين هارون، وأسعار التذاكر 32 و42 جنيهًا.