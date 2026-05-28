أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اغتيال قائد هيئة أركانها محمد علي عودة، المعروف بـ"أبو عمرو"، في غارة إسرائيلية استهدفته شمال قطاع غزة.

أكدت القسام، أن محمد علي عودة يعد من أبرز قادة الصف الأول في المقاومة الفلسطينية وأحد الشخصيات التي عملت لعقود بعيدا عن الأضواء.

وقالت الكتائب في بيان عسكري، إن عودة تم اغتياله مساء الثلاثاء، برفقة زوجته وأبنائه، جراء عملية اغتيال أدت أيضا إلى سقوط عدد من المدنيين بين شهداء وجرحى، معتبرة أن العملية تأتي ضمن سلسلة الجرائم المتواصلة في قطاع غزة.

ووصفت القسام القيادي الراحل بأنه أحد أبرز رجالات العمل العسكري والتنظيمي داخل الحركة، مشيرة إلى أنه تولى خلال مسيرته مواقع قيادية متعددة، شملت قيادة لواء الشمال، وقيادة ركن الأسلحة والخدمات القتالية، إضافة إلى قيادة ركن الاستخبارات العسكرية.

كشفت الكتائب، أن عودة لعب دورا رئيسيا في نجاح عبور السابع من أكتوبر، في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته الحركة ضد إسرائيل عام 2023، كما قاد المعارك الدفاعية في شمال غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"، قبل تكليفه بقيادة هيئة أركان القسام خلفا للقائد أبو صهيب الحداد.

وأكد البيان أن مقتل القيادي البارز لن يزيد المقاومة إلا إصرارا على مواصلة القتال، معتبرة أن التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد غزة يعكس "آخر فصول الاحتلال"، بحسب تعبيرها، وفقا لروسيا اليوم.