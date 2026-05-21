علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تتويج نادي أستون فيلا ببطولة الدوري الأوروبي، اليوم.

وفاز أستون فيلا على فرايبوج 3-0 في نهائي الدوري الأوروبي، الأربعاء.

وشارك نجيب ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" مقطع فيديو، أثناء مشاهدته مراسم تتويج فيلا بالدوري الأوروبي، وعلق برموز التصفيق.

ناصف ساويرس يحقق طفرة تاريخية بـ أستون فيلا

نادي أستون فيلا مملوك لرجل الأعمال ناصف ساويرس، وحقق طفرة تاريخية بالنادي، إذ وصل إلى أول نهائي أوروبي منذ عام 1982.

ويقع النادي الإنجليزي في المركز الرابع بالبريميرليج برصيد 62 نقطة، حتى الآن.

