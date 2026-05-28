أكدت وكالة "فارس" الإيرانية، دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس، فجر اليوم الخميس، وتفعيل الدفاعات الجوية لبضعة دقائق.

قالت وكالة "فارس" للأنباء، إن الانفجارات سُمعت قرابة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، مشيرة إلى أن السلطات تواصل التحقيق لتحديد مصدر الأصوات وموقعها الدقيق، دون صدور أي توضيحات رسمية حتى الآن حول وقوع هجوم أو حادث أمني.

يأتي ذلك في ظل حالة استنفار عسكري تشهدها محافظة هرمزغان خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، بحسب وسائل إعلام محلية، إسقاط طائرة مسيرة من طراز "RQ-9" وأخرى من نوع "Orbiter" قالت إنهما تابعتان لـ"العدو الأمريكي الصهيوني".

وتحدثت التقارير الإيرانية عن قيام أنظمة الدفاع الجوي برصد وتعقب مقاتلة من طراز "F-35" وطائرة استطلاع مسيرة من نوع "RQ-4" في أجواء المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في الخليج ومحيطه.

جدير بالذكر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في الأسبوع الأول من مايو تعليق عملية "مشروع الحرية" بشكل مؤقت والتي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان، بناء على طلب باكستان ودول أخرى.

وتفيد التقارير حاليا، أن إيران والولايات المتحدة تضعان اللمسات النهائية على اتفاق إطار أو مذكرة تفاهم، تمهيدا للتوصل لاتفاق دائم بشأن وقف إطلاق النار ومضيق هرمز والملف النووي الإيراني.