صور.. إقبال كثيف على مونوريل شرق النيل لزيارة العاصمة الجديدة

كتب : محمد نصار

06:41 م 27/05/2026
    إقبال كبير على المونوريل أول أيام عيد الأضحى (6)
    إقبال كبير على المونوريل أول أيام عيد الأضحى (4)
    إقبال كبير على المونوريل أول أيام عيد الأضحى (3)
    إقبال كبير على المونوريل أول أيام عيد الأضحى (5)
    إقبال كبير على المونوريل أول أيام عيد الأضحى (2)

شهدت محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، الممتدة من محطة المشير طنطاوي إلى مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف مناطق القاهرة الكبرى، والمحافظات، خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، الذي بدأ اليوم.

إقبال كبير على محطات مونوريل شرق النيل

حرص عدد كبير من المواطنين على استقلال قطارات المونوريل، للتوجه إلى النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، والتعرف على معالمها الحديثة، في مشهد يعكس حجم الإقبال المتزايد على وسائل النقل الجماعي المتطورة التي تنفذها الدولة، كما يؤكد حرص المواطنين على استخدام المونوريل للتعرف على ما تشهده العاصمة الجديدة من نهضة حضارية كبرى.

ووفق بيان وزارة النقل، عبر الركاب عن سعادتهم باستخدام المونوريل مع أسرهم، باعتباره وسيلة نقل حضارية وآمنة وسريعة ونظيفة وصديقة للبيئة، تسهم في تسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

يذكر أن وزارة النقل ـ منذ 15 مايو الحالي ـ تقديم خصم 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل.

ويسري هذا الخصم يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، ولمدة 3 أشهر، في خطوة تستهدف تمكين المواطنين من زيارة العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على معالمها الحديثة والاستمتاع بالمظهر الحضاري المتميز، الذي تتمتع به، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي النظيفة والمتطورة، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة.

المونوريل إجازة عيد الأضحى العاصمة الجديدة النهر الأخضر مونوريل شرق النيل

