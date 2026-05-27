أفاد إشعار نُشر في السجل الاتحادي الأربعاء، بأن الولايات المتحدة مددت تصنيف وضع الحماية المؤقتة (TPS) لدولة لبنان حتى 27 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التحرك من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابة للأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان في الوقت الراهن، ما يستوجب توفير غطاء قانوني للمتواجدين داخل الأراضي الأمريكية.

مزايا وضع الحماية المؤقتة للبنانيين

يمنح هذا التصنيف القانوني المواطنين اللبنانيين المشمولين بالبرنامج والمقيمين حاليا في الولايات المتحدة مجموعة من الحقوق الأساسية، تضمن لهم الاستقرار المعيشي والقانوني.

وتشمل هذه المزايا حق البقاء بشكل قانوني مؤقت في الأراضي الأمريكية، وتوفير الحماية الكاملة لهم من الترحيل إلى بلادهم خلال فترة سريان القرار.

تصاريح العمل وتمديد الحماية حتى 2026

إلى جانب الحماية من الترحيل، يتيح البرنامج للمستفيدين إمكانية الحصول على تصاريح عمل رسمية، ما يمكنهم من ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.

وأكد الإشعار أن قرار التمديد الذي يمتد حتى أواخر عام 2026 جاء نتيجة التقييم المستمر للأوضاع غير المستقرة في لبنان، وهو ما دفع واشنطن لاتخاذ هذه الخطوة لضمان سلامة اللبنانيين المتواجدين تحت ولايتها القانونية وتوفير سبل الدعم المؤقت لهم.