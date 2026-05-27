إعلان

عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات

كتب : محمد نصار

03:48 م 27/05/2026

مواعيد المحال والمقاهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ المحافظات على مستوى الجمهورية في مد مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والمطاعم خلال وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى 2026.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار المواعيد الصيفية الدائمة لمختلف الأنشطة التجارية، والذي يقضي بمد مواعيد عمل هذه الأنشطة ساعة إضافية خلال أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع وكذلك خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

مد مواعيد المحال والمقاهي خلال عيد الفطر 2026

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل طول إجازة العيد.

وفيما يخص المطاعم والكافيهات، فتعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.

أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة، والتي يتم تنظيم عملها وفق قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويستثني القرار عددًا من الأنشطة من مواعيد الغلق، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة، فضلًا عن الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المواعيد الصيفية مواعيد المحلات في العيد غلق المقاهي عيد الأضحى 2026

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية
اقتصاد

عيدية العيد بالموبايل.. خطوات تحويل الأموال عبر المحافظ الإلكترونية

بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
زووم

بوحة والعنتبلي وزكي قدرة.. أشهر الجزارين في السينما المصرية
زحام وبهجة في أسيوط.. الحدائق تستقبل آلاف المواطنين خلال عيد الأضحى (صور)
أخبار المحافظات

زحام وبهجة في أسيوط.. الحدائق تستقبل آلاف المواطنين خلال عيد الأضحى (صور)
إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى
رياضة محلية

إصابة حسني عبدربه أثناء الذبح ونقله للمستشفى
إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر
أخبار مصر

إقبال كثيف.. "مصراوي" يرصد احتفالات المواطنين بعيد الأضحى داخل حديقة الأزهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عيدية دعائية.. سر طائرة صلاة العيد في أكتوبر وزايد ولماذا أمطرت باراشوتات هدايا؟
عيد الأضحى 2026.. تعديل مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات
"أكشن الأضاحي".. مطاردات طريفة للمواشي الهاربة قبل الذبح بالمحافظات (فيديو وصور)
الرخصة الأفريقية في خطر.. الزمالك يحل قضيتين فقط قبل 4 أيام من انتهاء المهلة