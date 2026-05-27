تبدأ المحافظات على مستوى الجمهورية في مد مواعيد غلق المحال والمولات والكافيهات والمطاعم خلال وقفة عرفات وطوال أيام عيد الأضحى 2026.

يأتي ذلك تطبيقًا لقرار المواعيد الصيفية الدائمة لمختلف الأنشطة التجارية، والذي يقضي بمد مواعيد عمل هذه الأنشطة ساعة إضافية خلال أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع وكذلك خلال أيام الإجازات والأعياد الرسمية.

مد مواعيد المحال والمقاهي خلال عيد الفطر 2026

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها يوميًا من الساعة 7 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل طول إجازة العيد.

وفيما يخص المطاعم والكافيهات، فتعمل يوميًا من الساعة 5 صباحًا وحتى 1 بعد منتصف الليل، مع استمرار خدمات التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.

أما الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية فتعمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً يوميًا، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بالخدمات العاجلة، والتي يتم تنظيم عملها وفق قرارات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ويستثني القرار عددًا من الأنشطة من مواعيد الغلق، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، إلى جانب محال بيع الخضروات والفاكهة والدواجن، وأسواق الجملة، فضلًا عن الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعة.