نفى البيت الأبيض، الأربعاء، صحة التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام الإيرانية بشأن مسودة مذكرة التفاهم المقترحة، واصفا إياها بأنها "مختلقة بالكامل".

وأكد حساب للبيت الأبيض في منشور على منصة "إكس"، أن التقرير الصادر عن الوسائل الإعلامية التي تخضع لسيطرة طهران غير صحيح، مشددا على أن المذكرة المنشورة هي "محض افتراء".

ودعا البيت الأبيض، إلى عدم تصديق الروايات الرسمية الإيرانية والتمسك بالحقائق كعنصر أساسي في فهم طبيعة الصراع بين إيران وأمريكا.

تفاصيل الخلاف بين إيران وأمريكا حول المذكرة

كانت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية ذكرت أن مسودة التفاهم تنص على انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بإيران، بالإضافة إلى رفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.

وفي المقابل، أشار مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" إلى وجود تشابه في بعض الجزئيات مع ما وصفوه بـ"الاتفاق الناشئ"، حيث أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداده لرفع الحصار، ولكن بشرط تقديم طهران ضمانات تسمح بمرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، ضمن مساعي التهدئة لتجنب حرب إيران.

خطوط ترامب الحمراء في ملف حرب إيران

أوضحت أوليفيا ويلز المتحدثة باسم البيت الأبيض، في ردها على تقرير التلفزيون الإيراني الرسمي، أن الرئيس ترامب لن يوقع إلا على صفقة تحقق مصلحة الشعب الأمريكي بشكل كامل.

وشددت ويلز على أن أي اتفاق يجب أن يكفل بشكل قاطع عدم امتلاك طهران لسلاح نووي على الإطلاق، لافتة إلى أن المفاوضات الرامية لإنهاء حرب إيران تسير بشكل جيد، وأن الرئيس أوضح خطوطه الحمراء في العلاقة بين إيران وأمريكا بكل وضوح.