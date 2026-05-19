أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي أمام بورنموث

يواجه مانشستر سيتي بورنموث في مباراة درامية وحاسمة في الدوري الإنجليزي اليوم، إذ يسعى بيب جوارديولا إلى مطاردة أرسنال في صراع التتويج بالدوري.

أي نتيجة أقل من الفوز لـ مان سيتي سيذهب اللقب إلى أرسنال، إذ يتبقى لكلا الفريقين مباراة في الدوري الإنجليزي.

وفي الوقت نفسه يسعى بورنموث إلى المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي ضد بورنموث

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، خوسانوف، مارك جويهي، نيكو أوريلي.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، أنطوان سيمينيو، دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل بورنموث ضد مان سيتي في الدوري الإنجليزي

حارس مرمى: بيتروفيتش

دفاع: تروفيرت- سينيسي- هيل- سميث

وسط الملعب: سكوت-آدمز-رايان-كروبي-تافيرنير

مهاجم: إيفينلسون

متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

الدقيقة1: انطلقت المباراة

الدقيقة3: رفع جمهور السيتي لافتة "ابقوا معنا- ادعموا فريقكم"- بورنموث يضغط بقوة على السيتي في الأمام، ويحاضر السيتي في منتصف ملعبه

الدقيقة4: هجمة مرتدة خطيرة للسيتي، بأسيست من برناردو أمام رودري، لكن التمريرة قطعت من هالاند

الدقيقة8: جمهور السيتي يغني لـ بيب: "عام آخر عام آخر يابيب، نلعب كرة قدم على طريقة السيتي"

الدقيقة10: يسيطر لاعبو بورنموث على الكرة ووسط الملعب

الدقيقة12: سيمينيو ينطلق بين قلبي دفاع بورنموث ويسدد الكرة لكن الحكم يرفع التسلل بعد مراجعة تقنية الفار

الدقيقة14: الراية تحرم السيتي من هدف بعد تفوق بورنموث

الدقيقة16: إيفانيلسون يهدر فرصة قوية لبورنموث

الدقيقة18: السيتي يحاول صد هجوم بورنموث

الدقيقة21: السيتي يستحوذ على الكرة لكن بورنموث يضغط ويحصل على ركلة ركنية

الدقيقة26: يوجه بيب جيريمي دوكو بفتح الملعب ليواجه ظهير بورنموث الأيسر آدم سميث

الدقيقة34: إيفانيلسون يخوض معركة كبيرة ضد جويهي

الدقيقة39: كروبي يمنح بورنموث التقدم ويسجل الهدف الأول

نهاية الشوط الأول: مان سيتي ضد بورنموث 0-1

إحصائيات جونيور كروبي في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز

سجل اليوم هدفه الـ 13، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله مراهق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيديوهدف بورنموث الأول في مان سيتي بالدوري الإنجليزي

بداية الشوط الثاني- بورنموث ضد مان سيتي

الدقيقة47: السيتي يحاول الهجوم لإدراك التعادل

الدقيقة49: جوارديولا وليندرز يبديان غضبهما ضد الحكم المساعد بعدما رفع راية التسلل على هالاند

الدقيقة53: هجمة خطيرة لإيفانيلسون يتصدى لها دوناروما

الدقيقة56: 3 تغييرات؛ خروج برناردو سيلفا وأنطوان سيمينيو، وماتيو كوفاسيتش، ودخل فيل فودين وسافينيو وريان شرقي.

الدقيقة59: خط وسط سيتي سيتكون من، رودري وشيركي وفودين، مخاطرة كبيرة لبورنموث من ناحية اللياقة البدنية، وقد يتفوق السيتي بهذا الثلاثي

الدقيقة60: هيل يحصل على بطاقة صفراء

الدقيقة61: هجمة رائعة لـ بورنموث، إيفانيلسون يمرر إلى جونيور كروبي على منطقة الجزاء، لكنه يسددها فوق العارضة

الدقيقة63: دوناروما يتصدى لتسديدة هيل، فتصل الكرة إلى ريان فيسددها فتصطدم بالعارضة وتخرج ركلة مرمى

الدقيقة67: يسدد تافيرنييه الكرة فتصطدم بأقدام لاعبي السيتي، وتتحول لركلة ركنية

الدقيقة73: السيتي في حاجة إلى هدف- بيب وليندرز يتناقشان حول التغييرات

الدقيقة75: بورنموث يضعد على السيتي، ويحصل على ركلة ركنية أخرى

الدقيقة76: خرج جونيور كروبي ودخل بدلا منه كلويفرت، ودخل عمر مرموش بدلا من دوكو

الدقيقة78: هجمات متتالية لفريق بورنموث-نسبة استحواذ مانشستر سيتي 44%- بورنموث 56%

الدقيقة79: السيتي يضغط على بورنموث، لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة82: يخرج ريان من الملعب ويدخل ديفيد بروكس بديلا

الدقيقة89: بروكس ينفرد ويسدد ودوناروما يتصدى

الدقيقة 90: 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة90+3: ركلة حرة للسيتي

الدقيقة 90+5: هالاند يتعادل لـ مان سيتي ضد بورنموث

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1

أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي بعد سقوط مانشستر سيتي أمام بورنموث

