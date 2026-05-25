تسبب قيام عدد من السيدات بصناعة الخبز داخل فرن بلدي أعلى سطح منزل بقرية أويش الحجر التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، في اندلاع حريق هائل امتد إلى 3 منازل مجاورة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إخطار أمني بنشوب حريق في منازل القرية

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة بنشوب حريق بعدد من المنازل داخل القرية.

فرن بلدي وراء اندلاع النيران

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، برفقة قوات الحماية المدنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين أن الحريق اندلع أعلى سطح أحد المنازل بشارع حمودة الجمل، نتيجة استخدام فرن بلدي في صناعة الخبز، حيث أدى تطاير الرماد المشتعل إلى اشتعال النيران وانتقالها إلى عدد من المنازل المجاورة.

إصابة 3 أشخاص والسيطرة على الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مناطق أخرى.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وهم: "محمد راضي هيكل"، وزوجته "منى"، وشقيقه "سامح"، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.