يغيب حمدي فتحي لاعب منتخب مصر عن ودية روسيا المقرر لها يوم 28 مايو الجاري باستاد القاهرة ، بسبب حصول اللاعب علي إنذارين في ودية مصر و إسبانيا التي أقيمت في مارس الماضي بملعب إسبانيول وانتهت بالتعادل السلبي.

ما موقف حمدي فتحي من ودية مباراة منتخب مصر وروسيا؟

ووافقت شركة العاصمة الإدارية الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا علي إقامة الودية يوم 28 مايو، باستاد القاهرة وذلك في إطار الحرص علي الاستمتاع بالأجواء الجماهيرية المميزة التي يتمتع بها هذا الاستاد التاريخي.

كما وافقت الشركة أيضاً على طرح تذاكر المباراة مجانًا ودعوة الجماهير المصرية لحضور المباراة، على أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال شركة تذكرتي احتفالا بمرور ١٠ سنوات على انشاء الشركة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب الشركة كنوع من دعم المنتخب الوطني قبل مشاركته في كأس العالم ٢٠٢٦ ، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة الفراعنة الكبار الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في أجواء جماهيرية تليق بالكرة المصرية.

