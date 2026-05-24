الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

مدرب روسيا: منتخب مصر قوي.. وصلاح ومرموش بين الأفضل عالمياً

كتب : نهي خورشيد

12:03 ص 24/05/2026

فاليري كاربين

أكد فاليري كاربين المدير الفني لمنتخب روسيا أهمية المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، معتبراً أنها تمثل اختباراً قوياً ومفيداً لمنتخب بلاده في ظل الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الفراعنة.

وأوضح كاربين في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني للمنتخب الروسي حرص على متابعة عدد من مباريات المنتخب المصري خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها اللقاء أمام منتخب إسبانيا والذي كشف عن جودة العناصر المصرية وقدرتها على مجاراة المنتخبات الكبرى.

وأشار مدرب روسيا إلى أن منتخب مصر يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، يتقدمهم محمد صلاح وعمر مرموش، مؤكداً أنه يتطلع إلى مشاركة صلاح في المباراة المقبلة لما يمثله من قيمة فنية كبيرة ولمنح اللاعبين الروس فرصة الاحتكاك بأحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وشدد كاربين على أن قوة المنتخب المصري لا ترتبط بلاعب واحد فقط، بل تكمن في امتلاكه مجموعة متكاملة قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب.

كما تحدث المدير الفني للمنتخب الروسي عن بعض الغيابات التي ستؤثر على فريقه خلال المواجهة وفي مقدمتها غياب الحارس سافونوف، لاعب باريس سان جيرمان، مؤكداً في الوقت ذاته أن المنتخب الروسي سيدخل المباراة بروح جماعية ورغبة قوية في تقديم مستوى مميز أمام منتخب بحجم مصر.

