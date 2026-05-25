قاد اللواء هشام همام، رئيس حي عتاقة بمحافظة السويس، حملة تفتيشية بمدينة السلام 2، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم داخل مخزن غير مرخص.

حملة رقابية مشددة على الأسواق

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، بضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية بمختلف الأحياء، للتأكد من سلامة الغذاء، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية.

معلومات عن تحويل مخزن إلى ثلاجة غير مرخصة

وكشفت التحريات أن المخزن يقع أسفل أحد العقارات، وتم تحويله إلى "ثلاجة" لتجهيز وتعبئة كميات كبيرة من مصنعات اللحوم والدواجن، وتوزيعها على المحلات دون الالتزام بالاشتراطات الصحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والتصدي لبيع وتداول مواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.