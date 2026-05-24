أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، نقل معسكر منتخب إيران لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم 2026 من الولايات المتحدة إلى المكسيك، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

ويتواجد المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب بلجيكا لكرة القدم ومنتخب نيوزيلندا لكرة القدم، في واحدة من المجموعات المنتظرة خلال البطولة العالمية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو المقبل، على أن تستمر حتى 19 يوليو، بينما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإيراني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات يوم 27 يونيو.

إيران تختار المكسيك مقرًا لمعسكرها

جاء القرار الإيراني في ظل التوترات السياسية والعسكرية التي شهدتها العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، وهو ما دفع الاتحاد الإيراني إلى البحث عن مقر بديل لإقامة بعثة المنتخب خلال فترة البطولة.

وقال مهدي تاج، في تصريحات نقلتها شبكة "ذا أثليتك"، إن الاتحاد الإيراني توصل إلى اتفاق مع FIFA يقضي بنقل مقر إقامة المنتخب إلى المكسيك، بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح رئيس الاتحاد الإيراني أن المنتخب سيقيم معسكره في تيخوانا القريبة من الحدود الأمريكية، مؤكدًا الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة خلال البطولة.

انتظار التأكيد الرسمي من فيفا

ورغم إعلان الاتحاد الإيراني التوصل إلى اتفاق بشأن نقل المعسكر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد اعتماد القرار بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإيراني جميع مبارياته في مرحلة المجموعات داخل الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولايتي كاليفورنيا وواشنطن، وفقًا للجدول الرسمي للبطولة، بعدما تمسكت فيفا سابقًا بإقامة المباريات في الملاعب والمدن المحددة مسبقًا، رغم مطالب إيرانية بنقلها إلى المكسيك.

