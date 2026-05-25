إعلان

شيخ "الجازولية" مهنئًا بعيد الأضحى: يعزّز قيم الرحمة والمحبة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:03 م 25/05/2026

الشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هنأ الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وأكد الجازولي، في بيان، أن عيد الأضحى المبارك يجسد أسمى معاني الطاعة والتضحية والتكافل، ويعزز قيم الرحمة والمحبة وصلة الأرحام، مشيرًا إلى أهمية استلهام الدروس العظيمة من هذه المناسبة المباركة في ترسيخ روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

ودعا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى اغتنام أيام العيد في نشر المودة وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم التسامح والسلام.

ودعا الشيخ سالم الجازولي الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعاتهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والبركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيد الأضحى المبارك الطريقة الجازولية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أبطال طفولة خطفوا الأنظار.. كيف أصبح شكلهم الآن؟ - صور
زووم

أبطال طفولة خطفوا الأنظار.. كيف أصبح شكلهم الآن؟ - صور
الداخلية تكشف ملابسات تعدى سائق أجرة على سيدة من ذوي الهمم ببني سويف
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات تعدى سائق أجرة على سيدة من ذوي الهمم ببني سويف
سقط داخل المنور.. مصرع عامل ببرج تحت الإنشاء في أسيوط
أخبار المحافظات

سقط داخل المنور.. مصرع عامل ببرج تحت الإنشاء في أسيوط
4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026
الموضة

4 نجمات ظهرن بفساتين مفتوحة وجريئة في ختام مهرجان كان 2026
"العربية اطبقت".. جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف
أخبار المحافظات

"العربية اطبقت".. جثة و11 مصابًا في انقلاب ميكروباص ببني سويف

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان