هنأ الشيخ سالم الجازولي، شيخ الطريقة الجازولية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على مصر وسائر بلاد المسلمين بالخير واليمن والبركات.

وأكد الجازولي، في بيان، أن عيد الأضحى المبارك يجسد أسمى معاني الطاعة والتضحية والتكافل، ويعزز قيم الرحمة والمحبة وصلة الأرحام، مشيرًا إلى أهمية استلهام الدروس العظيمة من هذه المناسبة المباركة في ترسيخ روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

ودعا عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلى اغتنام أيام العيد في نشر المودة وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، مؤكدًا أن الأعياد تمثل فرصة لتعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم التسامح والسلام.

ودعا الشيخ سالم الجازولي الله تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعاتهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والبركة.