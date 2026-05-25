نظّمت كلية الطب جامعة العاصمة ممثلة في وكالة شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة طبية بنادي التتش بمنشية ناصر – حدائق حلوان، بالتعاون مع مستشفى بدر الجامعي، ومستشفى الطلبة، وكلية الصيدلة بجامعة العاصمة، والإدارة العامة لرعاية الطلاب (إدارة النشاط الاجتماعي)، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.

جاءت القافلة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، وبإشراف الدكتور خالد أسامة عبد الغني وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، وبالتعاون مع الدكتور ناصر حمزاوي مدير مستشفى الطلبة.

كما شاركت كلية الصيدلة في القافلة تحت رعاية الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، والدكتور محمد قطب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والهادفة إلى بناء الإنسان المصري وتعزيز جودة حياته من خلال تقديم الخدمات الصحية والمجتمعية المختلفة.

وتحرص جامعة العاصمة من خلال هذه القوافل والأنشطة المجتمعية على تنمية روح المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة الإيجابية، وصقل مهارات العمل الجماعي والتطوعي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على العطاء والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، انطلاقًا من رؤية الجامعة التي تؤكد أن التعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد إلى التطبيق العملي والمشاركة المجتمعية المؤثرة.

وشهدت القافلة تقديم خدمات الكشف الطبي لـ302 حالة في عدد من التخصصات المختلفة، شملت الباطنة والقلب، والصدر، والأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والجهاز الهضمي، إلى جانب صرف الأدوية اللازمة مجانًا للمستفيدين.

وجاءت مشاركة الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحت الإشراف العام للواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوى علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذة سحر أحمد نصر الدين مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

