مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

مدرب برشلونة يفتح الباب أمام حمزة عبد الكريم.. تصريح مفاجئ

كتب : هند عواد

03:08 م 22/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 9 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
  • عرض 9 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (4)
  • عرض 9 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (2)
  • عرض 9 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
  • عرض 9 صورة
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (7)
  • عرض 9 صورة
    حمزة عبد الكريم (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فجر هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مفاجأة بشأن المصري حمزة عبد الكريم لاعب الشباب.

وشهدت قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026، وجود حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة، بعد مساهمته التهديفية مع البارسا ووصوله لنهائي بطولة أوروبا.

هل يصعد حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول ببرشلونة؟

قال هانز فليك، في تصريحات صحفية: "تصعيد حمزة عبد الكريم؟ علينا الانتظار، نحن نخطط حاليا لفترة الإعداد للموسم الجديد وأنا أتابع ذلك باهتمام وأتشوف لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف: "عندما انضممت للفريق عام 2014 كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرفيع والجودة الموجودة في لاماسيا وهذا الأمر يتكرر أيضا هذا الموسم وسأرى عندما أعود قد يكون أحد الخيارات المتاحة لنا".

اقرأ أيضًا:

كيلو اللحمة كان بجنيه ونص.. مجلة الأهلي تسخر من تتويج الزمالك بالدوري

بمشاركة مكة وكيان.. ليفربول يروج لفيلم وداع محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم منتخب مصر برشلونة هانز فليك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض في منتصف تعاملات الجمعة
تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
حوادث وقضايا

تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال
اقتصاد

بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال
"10 ملايين دولار".. مكافأة أمريكية ضخمة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله
أخبار مصر

"10 ملايين دولار".. مكافأة أمريكية ضخمة لتعطيل الآليات المالية لحزب الله
تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون
اقتصاد

تركي آل الشيخ: مصر آمنة والاستثمار فيها من أنجح ما يكون

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بالمنصورة
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور