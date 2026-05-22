مدرب برشلونة يفتح الباب أمام حمزة عبد الكريم.. تصريح مفاجئ

فجر هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، مفاجأة بشأن المصري حمزة عبد الكريم لاعب الشباب.

وشهدت قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026، وجود حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب بنادي برشلونة، بعد مساهمته التهديفية مع البارسا ووصوله لنهائي بطولة أوروبا.

هل يصعد حمزة عبد الكريم إلى الفريق الأول ببرشلونة؟

قال هانز فليك، في تصريحات صحفية: "تصعيد حمزة عبد الكريم؟ علينا الانتظار، نحن نخطط حاليا لفترة الإعداد للموسم الجديد وأنا أتابع ذلك باهتمام وأتشوف لرؤية وجوه جديدة".

وأضاف: "عندما انضممت للفريق عام 2014 كان من المذهل رؤية هذا المستوى الرفيع والجودة الموجودة في لاماسيا وهذا الأمر يتكرر أيضا هذا الموسم وسأرى عندما أعود قد يكون أحد الخيارات المتاحة لنا".

