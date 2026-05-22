

أعربت الملاكمة المصرية الأسترالية مي سليمان عن سعادتها بتحقيق حلمها برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، واختيارها ضمن نخبة من الملاكمين الذين يتنافسون أمام سفح الأهرامات.

ونشرت مي سليمان مقطع فيديو عبر صفحتها على الانستجرام، ظهرت خلاله في لقاء خاص مع تركي آل الشيخ داخل أروقة المتحف المصري الكبير وكتبت: "معالي المستشار تركي آل الشيخ، الرجل اللي ساعد ليتحول حلمي لحقيقة، من ٢٠٢٢ وأنا بحلم إني ألاكم تحت الأهرامات… واليوم أنا هنا ومستعدة، ممتنة جداً له على الفرصة دي وعلى صناعته للحظات تاريخية للملاكمين، إحساس مايتوصفش إني هنافس على لقب عالمي قدام أهرامات الجيزة".

تركي آل الشيخ يواصل الترويج لموقعة أوسيك وفيرهوفن في أهرامات الجيزة

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للنزال الذي يجمع بين الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن، المقرر إقامته يوم 23 مايو الجاري أمام سفح الأهرامات.

كشف تركي عن الحزام الخاص بالفائز بالنزال المرتقب، ونشر صورة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها تصور تخيلي للفائز وهو يحمل الحزام وكتب عليه "حزام النيل"، وسط حضور جماهيري كبير أمام سفح الأهرامات.

نشر تركي آل الشيخ صورا مؤخرا تخص كواليس النزال المرتقب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها الملاكم ألكسندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينج ريكو فيرهوفن وهما في زي الفراعنة وكتب تركي: "موعد الأساطير في موقع يليق بالكبار، أولكسندر أوسيك أمام ريكو فيرهوفن في أهرامات الجيزة 23 مايو، يبث مباشرة على منصة DAZN، مقدم من Ring Magazine".

