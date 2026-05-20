منتخب مصر تحت 17 عامًا يتأهل رسميًا لكأس العالم للناشئين

تلقى منتخب مصر تحت 17 عامًا الخسارة أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وأقيمت مواجهة مصر والمغرب في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عامًا، المقامة في المغرب.

وتمكن منتخب المغرب من تسجيل هدفين عن طريق محمد أمين موسطاش ومران تالاي، وذلك في الدقيقتين 20 و45+2 من زمن الشوط الأول، لينهي أصحاب الأرض النصف الأول من اللقاء متقدمين بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح منتخب مصر في تقليص الفارق عبر هدف رائع سجله زياد سعودي، بعد تسديدة مزدوجة مميزة سكنت الشباك في الدقيقة 49، ليعيد الأمل للفراعنة في العودة بالمباراة.

ورغم محاولات المنتخب المصري في بقية فترات اللقاء، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية، ليحسم المنتخب المغربي المواجهة لصالحه بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل، بينما حل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد فوز على تونس، وتعادل مع إثيوبيا، وخسارة أمام المغرب.

ورغم الخسارة، ضمن المنتخب المصري التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة، إلى جانب منتخب المغرب، كما حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في قطر نهاية العام الجاري.

