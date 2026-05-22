حصد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر أبريل الماضي.

وجاء حصول صلاح على الجائزة قبل أيام قليلة، من رحيله عن الفريق بعدما أعلن رحيله عن الفريق بشكل رسمي في وقت سابٌ، من خلال فيديو شاركه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتعد هذه المرة رقم 29 التي يحصد فيها صلاح جائزة أفضل لاعب في الشهر مع الريدز، منذ قدومه للفريق الإنجليزي في عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

ومن المقرر أن يظهر صلاح رفقة الريدز للمرة الأخيرة، يوم الأحد المقبل الموافق 24 مايو الجاري، في إطار منافسات الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

وتقام مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد المقبل 24 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وشارك محمد صلاح رفقة الريدز خلال الموسم الحالي، في 40 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

