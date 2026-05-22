علق الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ظاهرة تصوير الأضاحي ونشرها على مواقع التواصل للتفاخر، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في النية والدافع.

وأوضح هندي في مداخلة لبرنامج "خط أحمر" على "الحدث اليوم"، أن الشعائر الدينية تقوم على الجوانب الروحية والتعبدية، وتحويلها لوجاهة اجتماعية يفقدها معناها.

وأشار إلى أن المجتمع بات يشهد مظاهر مبالغًا فيها في المناسبات الدينية، وأصبحت التصرفات مرتبطة بالمظاهر أكثر من القيم الروحية.

ولفت إلى أن "جوهر الأضحية لا يرتبط بحجمها أو نشر صورها على السوشيال، وإنما بالإخلاص والتقوى ومساعدة المحتاجين، والمشكلة الحقيقية لما ينشغل الإنسان برأي الناس".

وشدد على أن الخطر الحقيقي يتمثل في تغلب الماديات على القيم الإيمانية، وانشغال الإنسان بصوته أمام المجتمع عن الجانب الروحي.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن المال والمظاهر ليست معيارًا حقيقيًا لقيمة الإنسان، فالنعم الحقيقية بالقرب من الله وحسن استخدام ما رزق به.