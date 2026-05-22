عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لقاءً بمقر القنصلية المصرية في نيويورك مع القس A.R. Bernard، أحد أبرز القيادات الدينية والرئيس المشارك لهيئة المرشدين الدينيين بشرطة نيويورك، لبحث سبل التعاون في مجال السياحة الروحانية، وذلك خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

"وفد ديني لزيارة مصر"

خلال اللقاء، أعرب القس Bernard عن تطلعه لزيارة مصر قريبًا ضمن وفد رفيع المستوى يضم عددًا من رجال الدين، موضحًا أن الزيارة ستشمل لقاء البابا تواضروس الثاني، إلى جانب القيام بجولات بعدد من المقاصد السياحية والأثرية المصرية.

وأشار إلى أنه استمع كثيرًا عن المقصد السياحي المصري وما يملكه من مقومات سياحية متميزة من الفنان العالمي دنزل واشنطن، الذي زار مصر مؤخرًا وشجعه على خوض التجربة بنفسه.

"مسار العائلة المقدسة"

من جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة في مجال السياحة الروحانية، مشيرًا إلى مسار رحلة العائلة المقدسة الذي يضم 25 موقعًا أثريًا ودينيًا مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

كما تحدث الوزير عن مدينة سانت كاترين باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الروحانية في العالم، لما تمتلكه من مكانة دينية وتاريخية وطبيعة متميزة وتجارب سياحية متفردة.

"الترويج للمقصد المصري"

أكد شريف فتحي حرص الوزارة على الترويج للأنماط السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري، وفي مقدمتها السياحة الروحانية، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين من مختلف الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكي.

حضر اللقاء السفير تامر المليجي القنصل العام لمصر بنيويورك، والدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وشركة مصر للطيران.