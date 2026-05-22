إعلان

ترامب: وجهنا ضربات قاسية لإيران وطهران تتوق لعقد صفقة مع واشنطن

كتب : وكالات

08:19 م 22/05/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا.
وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية أثناء حفل أداء اليمين لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد اليوم الجمعة، أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور".
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت لإيران ضربات قاسية، مشيراً إلى أنه لم يكن أمام الولايات المتحدة أي خيار آخر.
وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكدًا "أن طهران تتوق بشدة لعقد صفقة معنا وليس لديها خيار آخر”.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أعظم جيش في العالم، مؤكداً رغبة إدارته في الحصول على ميزانية دفاع تصل إلى 1.5 تريليون دولار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا السلاح النووي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"
شئون عربية و دولية

"لتقديم القرابين".. 9 مستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى "فيديو"

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
في رسالة نصية.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسباب استقالته من حكومة
شئون عربية و دولية

في رسالة نصية.. مديرة الاستخبارات الأمريكية تكشف أسباب استقالته من حكومة
بالصور- كريم عبد العزيز يتألق في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
سينما

بالصور- كريم عبد العزيز يتألق في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)
علاقات

قصة دبدوب لم يفارق أريكة الملكة إليزابيث (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟