قال دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقوم في إيران بما قامت به في فنزويلا.

وأضاف ترامب، في تصريحات إعلامية أثناء حفل أداء اليمين لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد اليوم الجمعة، أن إيران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق، قائلاً: "سنرى ما ستؤول إليه الأمور".

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت لإيران ضربات قاسية، مشيراً إلى أنه لم يكن أمام الولايات المتحدة أي خيار آخر.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، مؤكدًا "أن طهران تتوق بشدة لعقد صفقة معنا وليس لديها خيار آخر”.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك أعظم جيش في العالم، مؤكداً رغبة إدارته في الحصول على ميزانية دفاع تصل إلى 1.5 تريليون دولار.