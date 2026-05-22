نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص، لاتهامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغلها في النصب والاحتيال على المواطنين بمحافظة الغربية، من خلال الزعم بقدرته على توفير فرص عمل مقابل مبالغ مالية، على خلاف الحقيقة.

تفاصيل ضبط صاحب صفحة متهم بالنصب الإلكتروني في الغربية

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد أكدت قيام المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في استدراج المواطنين الراغبين في العمل والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص وظيفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على 3 هواتف محمولة. وبفحصها فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل وأدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، أقر بإدارته الصفحة الإلكترونية واستخدامها في النصب على المواطنين، واعترف بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها