تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط طالب له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، لاتهامه بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين.

ضبط طالب بتهمة النصب عبر فيسبوك بزعم توفير وحدات مصيفية

وكشفت التحريات أن المتهم كان يزعم قدرته على توفير وحدات مصيفية بأسعار مخفضة على خلاف الحقيقة، ويقوم بالتحصل على مبالغ مالية من الضحايا عبر وسائل الدفع الإلكتروني دون تنفيذ وعوده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالي و3 بطاقات بنكية وهاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكاب 14 واقعة نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.